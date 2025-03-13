Його вдалося отримати європейській розвідці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Які вимоги у Росії можуть бути на мирних переговорах

Україна погодилася на 30-денне перемир'я та припинення вогню. Однак, відповіді від російської сторони поки немає. Натомість у ЗМІ з'явився документ про потенційні вимоги Кремля на переговорах. Згідно з ним:

Росія намагатиметься послабити переговорні позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Водночас вона продовжуватиме зусилля щодо "демонтажу" української держави;

Заперечуються попередні плани Трампа щодо досягнення мирної угоди протягом 100 днів як "нездійсненні";

Мирне врегулювання війни вважається неможливим до 2026 року;

Заперечуються будь-які пропозиції щодо розміщення миротворців на території України, які обговорюють в Європі;

Росія наполягає на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями;

Кремль пропонує подальший перерозподіл української території шляхом створення буферної зони на північному сході України, на кордоні з Брянською та Білгородською областями, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму;

Демілітаризована зона простягатиметься до Одеської області;

Має відбутися "повний демонтаж" нинішнього українського уряду.

Аналітики вважають, що Росію не цікавить припинення вогню та додають, що Трамп "схоже, цього не розуміє". На їхню думку, шлях щодо будь-якої довгострокової мирної угоди все ще є підступним.