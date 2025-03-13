Россия может затянуть согласование на перемирие или выставить абсурдные условия Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как Россия может ответить на предложение о перемирии

12 марта о предложении перемирия спросили у представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он дал очень расплывчатый ответ: "мы не хотим забегать вперед".

Песков заявил, что Россия ожидает, что госсекретарь США Марко Рубио и советник США по национальной безопасности Майк Уолтс проинформируют Кремль о деталях американо-украинских переговоров.

Кремль хочет, чтобы США обсудили с ним это предложение отдельно, а не объявляли о нем уже. Это дает Москве время подготовить свой ответ.

Президент России Владимир Путин может стать заложником предложения о прекращении огня, на которое согласилась Украина, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны,

– подчеркивают в ISW.

2 марта агентство Reuters сообщило, что высокопоставленные российские источники заявили, что соглашение о временном прекращении огня должно будет "учесть" прогресс России на поле боя и "решить беспокойство (России, – 24 Канал)"

Источники Bloomberg также отмечают, что Путин "растянет временные рамки" согласования на временное прекращение огня.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Россия может требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие согласия на временное прекращение огня, но не уточнил, будет ли такое прекращение включать все международные положения по оружию Украине или только те, поступающие от отдельных стран.

Но при этом сама Россия будет продолжать получать значительные поставки оружия из Ирана и Северной Кореи и производить свое собственное.

Но с другой стороны Украина согласилась на перемирие именно в условиях возобновления поставок оружия, поэтому такая уступка России уже бы подорвала интересы Украины.

Такая огромная уступка также уничтожила бы рычаги влияния США на будущие переговоры,

– добавляют в ISW.

Оппозиционные российские СМИ сообщают, что Кремль планирует формально дать "положительный ответ" на перемирие, но выдвинуть неприемлемые условия для Украины. Источник заявил, что Путин хочет отстранить Украину от переговоров, чтобы Россия могла самостоятельно вести переговоры с Соединенными Штатами, а также "исправить ситуацию на фронте", чтобы усилить переговорную позицию России.