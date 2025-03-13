Росія може затягнути погодження на перемир'я або виставити абсурдні умови Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як Росія може відповісти на пропозицію про перемир'я

12 березня про пропозицію перемир'я запитали у речника Кремля Дмитра Пєскова. Він дав дуже розпливчату відповідь: "ми не хочемо забігати наперед".

Пєсков заявив, що Росія очікує, що держсекретар США Марко Рубіо та радник США з національної безпеки Майк Уолтс поінформують Кремль про деталі американсько-українських переговорів.

Кремль хоче, щоб США обговорили з ним цю пропозицію окремо, а не оголошували про неї вже. Це дає Москві час підготувати свою відповідь.

Президент Росії Владімір Путін може стати заручником пропозиції про припинення вогню, на яку погодилася Україна, щоб отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни,

– підкреслюють у ISW.

2 березня агентство Reuters повідомило, що високопоставлені російські джерела заявили, що угода про тимчасове припинення вогню повинна буде "врахувати" прогрес Росії на полі бою та "розв’язати занепокоєння (Росії, – 24 Канал)"

Джерела Bloomberg також зазначають, що Путін "розтягне часові рамки" погодження на тимчасове припинення вогню.

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню, але не уточнило, чи таке припинення включатиме всі міжнародні положення щодо зброї Україні чи лише ті, що надходять від окремих країн.

Але при цьому сама Росія продовжуватиме отримувати значні постачання зброї з Ірану та Північної Кореї та виготовляти свою власну.

Але з іншого боку Україна погодилася на перемир'я саме в умовах відновлення поставок зброї, тому така поступка Росії вже б підірвала інтереси України.

Така величезна поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори,

– додають у ISW.

Опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що Кремль планує формально дати "позитивну відповідь" на перемир'я, але висунути неприйнятні умови для України. Джерело заявило, що Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори зі Сполученими Штатами, а також "виправити ситуацію на фронті", щоб посилити переговорну позицію Росії.