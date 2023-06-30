У своїх прогнозах науковці опирались лише на публічну інформацію. Водночас не можна стверджувати, що ядерної війни між Сполученими Штатами та Росією не уникнути. Це лише один з імовірних шляхів розвитку подій.

Дивіться також Це врятує життя: що робити, де б вас не застав ядерний вибух

Наступить ядерна зима

Якщо коротко, то вчені дійшли висновку, що не має великого значення, хто почне цю війну. Себто коли одна зі сторін вирішить запустити ядерні ракети – інша їх одразу виявить і завдасть удару у відповідь. Для людства це нічого хорошого не передбачає.

Для наочності науковці вирішили створити, відео, на якому все чітко видно. Зокрема, ролик показує:

детальне моделювання ядерного націлювання;

траєкторію руху ракет;

вибухи й електромагнітні імпульси;

як чорний вуглецевий дим поширюється по всій Землі, змінюючи клімат і провокуючи масовий голод.

Як показує відео, балістичні ракети з американських підводних човнів на захід від Норвегії починають вражати Росію приблизно через 10 хвилин, а російські – з півночі Канади починають вражати США через кілька хвилин,

– каже голос на ролику.

Окрім того, він зазначає, що перші удари підпалюватимуть електроніку та електромережі, створюючи електромагнітні імпульси у десятки тисяч вольтів на метр: "Далі будуть удари по командних центрах і ядерних пускових установках. Міжконтинентальним балістичним ракетам наземного базування потрібно всього пів години для польоту від запуску до цілі".

Якою, найімовірніше, буде ядерна війна: дивіться відео Future of Life Institute

Науковці переконані, що головними цілями також будуть найбільші міста. Зокрема, тому що в них розташовані військові об'єкти та кожна зі сторін буде зацікавлена у тому, аби противник не зміг якомога скоріше відновитись.

Кожний вибух створюватиме вогненну кулю, гарячу приблизно як ядро ​​Сонця, а за нею – радіоактивну грибоподібну хмару. Це спричинятиме смерті людей поблизу, викликатиме пожежі, сліпоту, руйнування будівель тощо,

– припускають науковці.

Важливо, що також Велика Британія та Франція мають ядерний потенціал. Вони відповідно до статті 5 статуту НАТО повинні захищати США, тому й Росія, ймовірно, ще й може здійснити удар по них: "Вогняні бурі охоплюють багато міст, штормовий вітер роздмухує вогонь, запалюючи все, що може горіти. Вони плавлять скло та деякі метали, перетворюють асфальт на легкозаймисту гарячу рідину".

Важливо! Вчені запевняють, що найстрашніше в такому розвитку подій навіть не самі ядерні вибухи, а дим вуглецю, що опісля охопить планету. Це зробить Землю холодною навіть влітку: температура впаде удвічі в деяких регіонах, що може спричинити масований голод.

Дивіться також Мінування ЗАЕС: як Захід покладається на МАГАТЕ та чому ЄС не вводить санкції проти "Росатому"

Ситуація на Запорізькій АЕС

Чимало експертів вважає, що сценарій ядерної зими є дуже малоімовірним. Натомість варто остерігатися теракту, що можуть здійснити російські окупанти на Запорізькій АЕС в захопленому Енергодарі.

В Головному управлінні розвідки 30 червня повідомили, що росіяни почали поступово залишати територію станції. Це може вказувати на те, що вони готують провокацію. І, очевидно, що пропагандистам уже дали вказівку звинувачувати в разі чого Україну.