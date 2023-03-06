В то же время не было никакого прямого соглашения между Украиной и Болгарией. Кстати, Болгария также возобновляет производство 122-миллиметровых снарядов для ВСУ.

Кстати Самим не хватает: Болгария не будет предоставлять Украине боеприпасы

Что известно о передаче Болгарией оружия в Украину

С начала полномасштабной войны Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими компаниями. Однако только за прошлый год Болгария отправила ВСУ вооружения на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

Так, за два года Болгария поставила Украине через страны-посредники, в частности через США, Великобританию и Польшу.

По словам бывшего исполняющего обязанности министра обороны Велизара Шаламанова, болгарские компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, поскольку существует практика, когда это происходит через иностранные программы.

Существует программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. Из-за этой программы покупается вооружение, необходимое для Украины, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому оно покупается через другие компании. Кроме того, важна логистика, а она в основном организована через Польшу и является ответственностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке.

– отметил Шаламанов.

Как Болгария тайно передавала Украине оружие

Ранее сообщалось, что оружие, боеприпасы и другое вооружение передавали Украине через третьи страны. Известно, что колоссальное количество техники наше государство получило от Болгарии в период с апреля по август 2022 года.

Таким образом, удалось покрыть треть потребностей нашего войска в боеприпасах. Также государство помогло обеспечить до 40% танков и автомобилей. Кроме того, передавали нам и дизельное горючее.