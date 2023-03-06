Водночас не було жодної прямої угоди між Україною та Болгарією. До речі, Болгарія також відновлює виробництво 122-міліметрових снарядів для ЗСУ.

До речі Самим бракує: Болгарія не надаватиме Україні боєприпаси

Що відомо про передачу Болгарією зброї в Україну

З початку повномасштабної війни Україна не укладала прямих угод з болгарськими компаніями. Однак лише за минулий рік Болгарія відправила ЗСУ озброєння на суму щонайменше 1 мільярд доларів.

Так, за два роки Болгарія поставила Україні через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу.

За словами колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Велізара Шаламанова, болгарські компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо українським компаніям, оскільки існує практика, коли це відбувається через іноземні програми.

Існує програма з хорошим фінансуванням у Великої Британії, США і Польщі. Через цю програму купується озброєння, необхідне для України, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому воно купується через інші компанії. Крім того, важлива логістика, а вона в основному організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку,

– зазначив Шаламанов.

Як Болгарія таємно передавала Україні зброю

Раніше повідомлялося, що зброю, боєприпаси й інше озброєння Україні передавали через треті країни. Відомо, що колосальну кількість техніки наша держава отримала від Болгарії у період з квітня по серпень 2022 року.

Таким чином, вдалося покрити третину потреб нашого війська у боєприпасах. Також держава допомогла забезпечити до 40% танків й автомобілів. Крім того, передавали нам і дизельне пальне.