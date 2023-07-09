Обносов – генеральный директор российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Именно ее разработки оккупанты используют, чтобы убивать украинцев и разрушать их дома.

Обратите внимание Несмотря на дефицит "Искандеров": Игнат объяснил, почему россияне продолжают избивать по гражданским объектам

Тем временем родственники Обносова не спешат на "родные болота". Его зять – Ростислав Зориков – является резидентом Чехии. Он владеет недвижимостью на территории Праги. Стоимость имущества Зорикова оценивается более чем в 100 миллионов крон.

Следует заметить, что ни Обносов, ни Зориков не находятся под санкциями ЕС или Чехии. В то же время "Тактическое ракетное вооружение" в списке санкций есть.

В МИД Чехии ситуацию пока не комментируют.

Мы не разглашаем подробностей относительно процесса внесения лиц в национальный список санкций по соображениям безопасности,

– говорится в сообщении.

Ольга – жена Зорикова и дочь Обносова – вроде бы работает в фирме, которая занимается организацией роскошных праздников. Кроме того, женщина якобы владеет 20% акций "Тактического ракетного вооружения".

Как Чехия поддерживает Украину

Следует заметить, что Чехия активно поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. К слову, недавно визит в Прагу совершил Владимир Зеленский. Ключевой темой была оборонная поддержка Украины.

Петер Павел – президент Чехии – также отмечал, что за россиянами, живущими на Западе, нужно следить.