Обносов – генеральный директор российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Именно ее разработки оккупанты используют, чтобы убивать украинцев и разрушать их дома.
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Тем временем родственники Обносова не спешат на "родные болота". Его зять – Ростислав Зориков – является резидентом Чехии. Он владеет недвижимостью на территории Праги. Стоимость имущества Зорикова оценивается более чем в 100 миллионов крон.
Следует заметить, что ни Обносов, ни Зориков не находятся под санкциями ЕС или Чехии. В то же время "Тактическое ракетное вооружение" в списке санкций есть.
В МИД Чехии ситуацию пока не комментируют.
Мы не разглашаем подробностей относительно процесса внесения лиц в национальный список санкций по соображениям безопасности,
– говорится в сообщении.
Ольга – жена Зорикова и дочь Обносова – вроде бы работает в фирме, которая занимается организацией роскошных праздников. Кроме того, женщина якобы владеет 20% акций "Тактического ракетного вооружения".
Как Чехия поддерживает Украину
Следует заметить, что Чехия активно поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. К слову, недавно визит в Прагу совершил Владимир Зеленский. Ключевой темой была оборонная поддержка Украины.
Петер Павел – президент Чехии – также отмечал, что за россиянами, живущими на Западе, нужно следить.