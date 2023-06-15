Павел отметил, что это "простая цена" за войну России против Украины. Он также подчеркнул, что меры безопасности в отношении россиян во время войны должны быть более взвешенными.

Смотрите также Не единичный случай: Россия распространяла фейки о смерти президента Чехии Павела

Президент Чехии высказался о проживающих на Западе россиянах

Павел подчеркнул, что соболезнует россиянам, которые выехали из своей страны и сейчас сталкиваются с трудностями из-за решения Путина о полномасштабном вторжении в Украину. Несмотря на это, он отметил, что меры безопасности к россиянам в военное время должны быть строже, чем в мирное.

Все россияне, живущие в западных странах, должны больше быть под наблюдением по сравнению с прошлым. Потому что они граждане страны, ведущей агрессивную войну,

– отметил глава Чехии.

Он также подчеркнул, что речь идет о надзоре специальных служб стран Запада.

Впоследствии журналисты обратились в офис Павела за объяснением того, как именно должны выглядеть эти меры безопасности. В ведомстве пояснили, что речь идет о режиме наблюдения, который был в США в отношении японцев после начала Второй мировой войны.

Обратите внимание! Когда США и Япония начали войну в 1941 году, американский президент Франклин Рузвельт основал лагеря, куда сажали людей японского происхождения, в том числе граждан США. Таким образом меры безопасности коснулись более 120 тысяч человек, большинство из которых имело американское гражданство.

Президент Чехии высказался по поводу контрнаступления ВСУ