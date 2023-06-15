Павел отметил, что это "простая цена" за войну России против Украины. Он также подчеркнул, что меры безопасности в отношении россиян во время войны должны быть более взвешенными.
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Президент Чехии высказался о проживающих на Западе россиянах
Павел подчеркнул, что соболезнует россиянам, которые выехали из своей страны и сейчас сталкиваются с трудностями из-за решения Путина о полномасштабном вторжении в Украину. Несмотря на это, он отметил, что меры безопасности к россиянам в военное время должны быть строже, чем в мирное.
Все россияне, живущие в западных странах, должны больше быть под наблюдением по сравнению с прошлым. Потому что они граждане страны, ведущей агрессивную войну,
– отметил глава Чехии.
Он также подчеркнул, что речь идет о надзоре специальных служб стран Запада.
Впоследствии журналисты обратились в офис Павела за объяснением того, как именно должны выглядеть эти меры безопасности. В ведомстве пояснили, что речь идет о режиме наблюдения, который был в США в отношении японцев после начала Второй мировой войны.
Президент Чехии высказался по поводу контрнаступления ВСУ
- Петер Павел 15 июня оценил успехи украинских контрнаступательных действий. По его словам, в настоящее время мир увидел начало контрнаступления Украины, которое он описал как "умеренное".
- Он также подчеркнул, что "настоящее контрнаступление еще впереди". Недавние действия ВСУ он назвал "формировочными операциями"
- Помимо этого Павел подчеркнул, то, чего Силам обороны не удастся достичь в этом году, придется отложить, по меньшей мере, до весны 2023 года. Ведь между наступательными действиями нужен перерыв в 3–4 месяца, чтобы восстановиться.