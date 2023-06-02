Дезинформация появилась в сети перед вторым туром президентских выборов в Чехии. В фейковых сообщениях говорилось, что кандидат на пост главы государства Петр Павел умер.

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Конкретного преступника установить не удалось

Дело расследовали криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции. Они установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию".

В сообщении говорится, что конкретного преступника установить не удалось, поэтому дело было отложено.

Дезинформация о смерти Павела начала появляться в конце января 2023 года. Тогда он сказал, что "антикампания достигла нового минимума".

Фейки о смерти Павела были не единственным случаем российских усилий, направленных против него.

По данным МВД Чехии, российская сторона создала и распространила фейковое видео, на котором Павел якобы заявляет о необходимости вступления Праги в войну с Москвой.

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