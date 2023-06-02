Дезинформация появилась в сети перед вторым туром президентских выборов в Чехии. В фейковых сообщениях говорилось, что кандидат на пост главы государства Петр Павел умер.
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Конкретного преступника установить не удалось
Дело расследовали криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции. Они установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию".
В сообщении говорится, что конкретного преступника установить не удалось, поэтому дело было отложено.
Дезинформация о смерти Павела начала появляться в конце января 2023 года. Тогда он сказал, что "антикампания достигла нового минимума".
Фейки о смерти Павела были не единственным случаем российских усилий, направленных против него.
По данным МВД Чехии, российская сторона создала и распространила фейковое видео, на котором Павел якобы заявляет о необходимости вступления Праги в войну с Москвой.
Что Павел говорит об Украине
- В конце апреля Павел посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Президент Чехии выразил поддержку Украине и восхищение решительностью и смелостью украинского народа.
- Он выступает за военную поддержку Украины, в частности, Павел обещал, что Чехия с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.
- Павел считает, что у стран Запада нет другого выхода, кроме как поддержать Украину в войне с Россией.
- Также президент Чехии сделал несколько заявлений по контрнаступлению Украины. Он говорил, что в Украине якобы будет только одна попытка. Кроме того, он предостерег Украину от поспешного контрнаступления.
- В конце концов Павел считает, что украинский контрнаступление будет успешным, ведь Украина мотивирована, хорошо подготовлена, а ее войска опытны.