Петр Павел посетил Терезин. Там глава государства почтил память жертв нацистских преследований на Национальном кладбище. Во время своей речи он упомянул российских оккупантов и Украину, передает 24 Канал.
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Что сказал чешский лидер о России
Павел обвинил Москву в нарушении международного порядка. Президент Чехии выступил за разгром страны-агрессорки, а также призвал союзников не отказываться от усилий по решению этого вопроса и не повторять ошибок прошлого. По его словам, всех должен мотивировать исторический опыт.
На этом этапе я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине, и чтобы мы отвергли нарушение правил международного порядка, которое происходит на наших глазах,
– сказал он.
Почему Украину станет труднее поддерживать
Помимо этого Павел указал на усталость европейцев из-за развязанной Россией войны. По его словам, граждане Евросоюза озабочены трудностями повседневной жизни. Их повлекли за собой социальные и экономические последствия российской агрессии.
Он заявил, что усталость от войны оказывает давление на политиков, а также усложняет управление государственными финансами. По мнению главы государства, из-за этого единство в отношении Украины будет все труднее поддерживать.
Больше заявлений президента Чехии о российско-украинской войне
- Не так давно Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления. По его мнению, у ВСУ в этом году будет только один шанс. Политолог Николай Давыдюк в разговоре с 24 Каналом назвал заявление чешского лидера неуместным и предложил бывшему генералу НАТО вступить в добровольческий батальон.
- Позже президент Чехии сделал более оптимистическое заявление. Он высоко оценил шансы на успех контрнаступления ВСУ и назвал главные проблемы российской армии.
- Кроме этого Павел напомнил о чешской поддержке. Также он пообещал, что Украина получит два ЗРК "Куб" и относительно большое количество ракет к ним.