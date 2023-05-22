Петр Павел посетил Терезин. Там глава государства почтил память жертв нацистских преследований на Национальном кладбище. Во время своей речи он упомянул российских оккупантов и Украину, передает 24 Канал.

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Что сказал чешский лидер о России

Павел обвинил Москву в нарушении международного порядка. Президент Чехии выступил за разгром страны-агрессорки, а также призвал союзников не отказываться от усилий по решению этого вопроса и не повторять ошибок прошлого. По его словам, всех должен мотивировать исторический опыт.

На этом этапе я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине, и чтобы мы отвергли нарушение правил международного порядка, которое происходит на наших глазах,

– сказал он.

Почему Украину станет труднее поддерживать

Помимо этого Павел указал на усталость европейцев из-за развязанной Россией войны. По его словам, граждане Евросоюза озабочены трудностями повседневной жизни. Их повлекли за собой социальные и экономические последствия российской агрессии.

Он заявил, что усталость от войны оказывает давление на политиков, а также усложняет управление государственными финансами. По мнению главы государства, из-за этого единство в отношении Украины будет все труднее поддерживать.

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