Подобные заявления пусты и неуместны. Казалось бы, бывший генерал НАТО, который должен ворваться в бой, помогать Украине поставками техники, ее ремонтом – как Польша, страны Балтики и Великобритания. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.
Обратите внимание Россию ждет паника и крах, – в Минобороны анонсировали масштабные последствия контрнаступления
"У Чехии был шанс на неплохое центральноевропейское лидерство. А сейчас делать эти заявления в стиле "Старопрамена" мне кажется странным и не прикольным. От него мы ожидали больше", – утверждает Давидюк.
Павел может лично принять участие в контрнаступлении
По словам политолога, у Украины действительно нет абсолютной поддержки от мира. Нас поддерживают примерно на 70%, но нам этого хватит. Да, есть люди, которые нами недовольны. Они делают заявления о том, что Украина может не добиться успеха во время контрнаступления и так далее.
Я тоже могу говорить, что в этом столетии Запад может проиграть войну Китаю. Но Украина делает все возможное, чтобы Запад не проиграл войну диктаторам и автократиям, в частности – России или Китаю,
– говорит Давидюк.
Украинцы тоже могут сказать, продолжает он, что Чехию колонизируют, и завод Skoda будет называться Cherry или Great Wall. "Мы же не говорим, что вас увлекут китайцы, выкупят за полцены и закончится ваша история. Мы говорим: "Друзья, мы боремся! И за вас и за себя. Просим отвечать вам взаимностью – бороться и за нас, и за себя", – Давидюк.
Что касается Петра Павла, говорит политолог, то он может вступить в добровольческий батальон. Такого генерала, как чешский президент, нам тоже не хватает.
Мы дадим ему хорошее направление, пусть покажет все свои силы. Приезжай, помогай деокуповывать Если я сомневаюсь в ком-то из своих друзей, я их не критикую, а прихожу и помогаю,
– уверяет политолог.
Кстати, чехи всегда были на украинской земле. Давидюк рассказал, что они жили у его деда в селе Волыни, были прекрасными хозяевами. "Дед их очень любил, даже пчел своих подарил. Могут за это приехать и помочь освободить левый берег Херсона или часть Запорожской области. Это было бы прекрасно, мы тогда были бы квитами", – говорит политолог.
Более того, если наши партнеры не слышат наши просьбы о F-16, то почему мы должны слышать такие заявления? Они говорят, что Украина может не добиться супер-успеха, а затем шепотом на закрытых встречах говорят: "А вы точно пойдете в контратаку?" Мы говорим: "А чего вы боитесь?" Они говорят: "А что если вы не пойдете, россияне на нас нападут, мы вам оружие отдали. И Россия потратит свое оружие не на вас, а на нас. Мы бы не хотели, потому что исчезнет наша инфраструктура, умрут наши люди".
"А откуда этот страх? С одной стороны вы у нас сомневаетесь, а с другой – толкаете в бой. Вам не кажется это лицемерием?", – сказал политолог.
Давидюк о заявлениях президента Чехии: смотрите видео
Украина изменит ситуацию
Сегодня Украина, отмечает Давидюк, самая взрослая нация на континенте. Следовательно, подобные вещи на нас не влияют, мы изменим ситуацию.
Украинский дух и украинское лидерство изменят эту депрессивную ситуацию в Европе. Они поймут, что они тоже крутые, сильные и классные, как и мы,
– уверен политолог.
Они поймут, что также смогут противостоять и России, и Китаю, и, кстати, даже миграционному потоку из северной Африки, который мы прикрыли зерновым коридором, что сейчас начали поносить из-за выборов.
Дело в том, что Европа сложна, хитра и цинична. Нам нужно научиться вести с ней верный диалог – манипулятивный, который они ведут с нами. Прежде всего, отмечает Давидюк, с интересом для себя.
Я не уверен, что после победы они скажут: "Мы вам давали танки, верните". А мы такие: "Знаете, у нас здесь санкции, мы не можем вывезти ваши танки, большая пошлину. Приезжайте, будем договариваться. А теперь мы хотим зерновой коридор, вступление в ЕС и НАТО". Таким должен быть диалог,
– утверждает политолог.
Получается, что мы – большая украинская семья, к которой приехали гости, и она готова отдать все. Приехали мы к ним – есть куча нюансов.
"Этого не должно быть. Если мы говорим о большой дружественной европейской семье, которая защищается от напавшего на одного из нас оккупанта, тогда мы должны вести правильную политику в отношении друг друга, а не смотреть, кто здесь крайний. Так не работает", – убежден политолог Николай Давидюк.
Детальнее о заявлении президента Чехии
- Петр Павел отметил, что в ВСУ больше нет элемента неожиданности, как это было в Харьковской или Херсонской областях. Об этом он сказал во время недавних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем.
- Как отметил президент Чехии, украинцы "до сих пор чувствуют, что у них нет всего необходимого для успешного начала операции". Так, Павел призвал "не ускорять темпы, пока ВСУ не будут полностью подготовлены". Будет очень вредно, говорит он, если это контрнаступление провалится, потому что у "другого шанса в этом году не будет".
- Петр Павел добавил, что Украина неизбежно столкнется с потерями. Именно поэтому мы не можем позволить себе не достичь успеха.