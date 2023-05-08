Подобные заявления пусты и неуместны. Казалось бы, бывший генерал НАТО, который должен ворваться в бой, помогать Украине поставками техники, ее ремонтом – как Польша, страны Балтики и Великобритания. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

Обратите внимание Россию ждет паника и крах, – в Минобороны анонсировали масштабные последствия контрнаступления

"У Чехии был шанс на неплохое центральноевропейское лидерство. А сейчас делать эти заявления в стиле "Старопрамена" мне кажется странным и не прикольным. От него мы ожидали больше", – утверждает Давидюк.

Павел может лично принять участие в контрнаступлении

По словам политолога, у Украины действительно нет абсолютной поддержки от мира. Нас поддерживают примерно на 70%, но нам этого хватит. Да, есть люди, которые нами недовольны. Они делают заявления о том, что Украина может не добиться успеха во время контрнаступления и так далее.

Я тоже могу говорить, что в этом столетии Запад может проиграть войну Китаю. Но Украина делает все возможное, чтобы Запад не проиграл войну диктаторам и автократиям, в частности – России или Китаю,

– говорит Давидюк.

Украинцы тоже могут сказать, продолжает он, что Чехию колонизируют, и завод Skoda будет называться Cherry или Great Wall. "Мы же не говорим, что вас увлекут китайцы, выкупят за полцены и закончится ваша история. Мы говорим: "Друзья, мы боремся! И за вас и за себя. Просим отвечать вам взаимностью – бороться и за нас, и за себя", – Давидюк.

Что касается Петра Павла, говорит политолог, то он может вступить в добровольческий батальон. Такого генерала, как чешский президент, нам тоже не хватает.

Мы дадим ему хорошее направление, пусть покажет все свои силы. Приезжай, помогай деокуповывать Если я сомневаюсь в ком-то из своих друзей, я их не критикую, а прихожу и помогаю,

– уверяет политолог.

Кстати, чехи всегда были на украинской земле. Давидюк рассказал, что они жили у его деда в селе Волыни, были прекрасными хозяевами. "Дед их очень любил, даже пчел своих подарил. Могут за это приехать и помочь освободить левый берег Херсона или часть Запорожской области. Это было бы прекрасно, мы тогда были бы квитами", – говорит политолог.

Более того, если наши партнеры не слышат наши просьбы о F-16, то почему мы должны слышать такие заявления? Они говорят, что Украина может не добиться супер-успеха, а затем шепотом на закрытых встречах говорят: "А вы точно пойдете в контратаку?" Мы говорим: "А чего вы боитесь?" Они говорят: "А что если вы не пойдете, россияне на нас нападут, мы вам оружие отдали. И Россия потратит свое оружие не на вас, а на нас. Мы бы не хотели, потому что исчезнет наша инфраструктура, умрут наши люди".

"А откуда этот страх? С одной стороны вы у нас сомневаетесь, а с другой – толкаете в бой. Вам не кажется это лицемерием?", – сказал политолог.

Давидюк о заявлениях президента Чехии: смотрите видео

Украина изменит ситуацию

Сегодня Украина, отмечает Давидюк, самая взрослая нация на континенте. Следовательно, подобные вещи на нас не влияют, мы изменим ситуацию.

Украинский дух и украинское лидерство изменят эту депрессивную ситуацию в Европе. Они поймут, что они тоже крутые, сильные и классные, как и мы,

– уверен политолог.

Они поймут, что также смогут противостоять и России, и Китаю, и, кстати, даже миграционному потоку из северной Африки, который мы прикрыли зерновым коридором, что сейчас начали поносить из-за выборов.

Дело в том, что Европа сложна, хитра и цинична. Нам нужно научиться вести с ней верный диалог – манипулятивный, который они ведут с нами. Прежде всего, отмечает Давидюк, с интересом для себя.

Я не уверен, что после победы они скажут: "Мы вам давали танки, верните". А мы такие: "Знаете, у нас здесь санкции, мы не можем вывезти ваши танки, большая пошлину. Приезжайте, будем договариваться. А теперь мы хотим зерновой коридор, вступление в ЕС и НАТО". Таким должен быть диалог,

– утверждает политолог.

Получается, что мы – большая украинская семья, к которой приехали гости, и она готова отдать все. Приехали мы к ним – есть куча нюансов.

"Этого не должно быть. Если мы говорим о большой дружественной европейской семье, которая защищается от напавшего на одного из нас оккупанта, тогда мы должны вести правильную политику в отношении друг друга, а не смотреть, кто здесь крайний. Так не работает", – убежден политолог Николай Давидюк.

Детальнее о заявлении президента Чехии