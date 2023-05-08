Подібні заяви є порожніми й недоречними. Здавалося б, колишній генерал НАТО, який мав би увірватися в бій, допомагати Україні поставками техніки, її ремонтом – як Польща, країни Балтики та велика Британія. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Чехія мала шанс на непогане центральноєвропейське лідерство. А зараз робити ці заяви в стилі "Старопрамена" мені видається дивним і не прикольним. Від нього ми очікували більше", – стверджує Давидюк.

Павел може особисто взяти участь у контрнаступі

За словами політолога, Україна дійсно не має абсолютної підтримки від світу. Нас підтримують приблизно на 70%, але нам цього вистачить. Так, є люди, які нами не задоволені. Вони роблять заяви про те, що Україна може не досягти успіху під час контрнаступу і таке інше.

Я теж можу казати, що у цьому столітті Захід може програти війну Китаю. Але Україна робить усе можливе, щоб Захід не програв війну диктаторам й автократіям, зокрема – Росії чи Китаю,

– говорить Давидюк.

Українці теж можуть сказати, продовжує він, що Чехію колонізують, і завод Skoda буде називатися Cherry або Great Wall. "Ми ж не кажемо, що вас захоплять китайці, викуплять за пів ціни і закінчиться ваша історія. Ми кажемо: "Друзі, ми боремося! І за вас, і за себе. Просимо відповідати вам взаємністю – боротися і за нас, і за себе", – Давидюк.

Що ж до Петра Павла, каже політолог, він може вступити у добровольчий батальйон. Такого генерала, як чеський президент, нам також не вистачає.

Ми дамо йому гарний напрямок, нехай покаже усі свої сили. Приїжджай, допомагай деокуповувати Якщо я сумніваюся у комусь зі своїх друзів, я їх не критикую, а приходжу й допомагаю,

– запевняє політолог.

До слова, чехи завжди були на українській землі. Давидюк розповів, що вони жили у його діда в селі на Волині, були прекрасними господарями. "Дід їх дуже любив, навіть бджіл своїх подарував. Можуть за це приїхати і допомогти звільнити лівий берег Херсона або частину Запорізької області. Це було б прекрасно, ми тоді були б квитами", – каже політолог.

Ба більше, якщо наші партнери не чують наші проханням про F-16, то чому ми повинні чути такі заяви? Вони говорять, що Україна може не досягти суперуспіху, а потім пошепки на закритих зустрічах кажуть: "А ви точно підете у контратаку?". Ми кажемо: "А чого ви боїтеся?". Вони кажуть: "А що як ви не підете, росіяни на нас нападуть, ми вам зброю віддали. І Росія витратить свою зброю не на вас, а на нас. Ми б не хотіли, тому що зникне наша інфраструктура, помруть наші люди".

"А звідки цей страх? З одного боку ви в нас сумніваєтеся, а з іншої – штовхаєте у бій. Вам не здається це лицимірством?", – сказав політолог.

Давидюк про заяви президента Чехії: дивіться відео

Україна змінить ситуацію

Сьогодні Україна, наголошує Давидюк, найдоросліша нація на континенті. Відтак подібні речі на нас не впливають, ми змінимо ситуацію.

Український дух та українське лідерство змінять цю депресивну ситуацію в Європі. Вони зрозуміють, що вони теж круті, сильні і класні, як і ми,

– впевнений політолог.

Вони зрозуміють, що також зможуть протистояти і Росії, і Китаю, і, до речі, навіть міграційному потоку з північної Африки, який ми прикрили зерновим коридором, що зараз почали паплюжити через вибори.

Річ у тім, що Європа складна, хитра і цинічна. Нам потрібно навчитися вести з нею правильний діалог – маніпулятивний, який вони ведуть з нами. Передовсім, наголошує Давидюк, з інтересом для себе.

Я не впевнений, що після перемоги вони скажуть: "Ми вам танки давали, поверніть". А ми такі: "Знаєте, у нас тут санкції, ми не можемо вивезти ваші танки, велике мито. Приїжджайте, будемо домовлятися. А тепер ми хочемо зерновий коридор, вступ до ЄС і НАТО". Таким має бути діалог,

– стверджує політолог.

Виходить, що ми – така собі велика українська сім'я, до якої приїхали гості, і вона готова віддати усе. Приїхали ми до них – є купа нюансів.

"Цього не повинно бути. Якщо ми говоримо про велику дружню європейську родину, яка захищається від окупанта, який напав на одного з нас, тоді ми маємо вести правильну політику щодо одне одного, а не дивитися, хто тут крайній. Так не працює", – переконаний політолог Микола Давидюк.

Детальніше про заяву президента Чехії