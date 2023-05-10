Более того, в Чехии рассмотрят возможность предоставления нашему государству и истребителей L-159. Об этом СМИ заявил президент страны Петр Павел.

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Чехия передаст ЗРК и ракеты к ним

Петр Павел в эфире Чешского радио отметил, что сегодня решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов. Все потому, что решающие бои будут идти на земле.

Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть битвы должна будет пройти на земле,

– сказал он.

Чешский президент также напомнил, что его государство уже передало Украине много вооружения. В частности, говорится об около сотни танков и столько же БТР, а также о многих боеприпасах.

Однако его страна не собирается останавливаться в помощи, поэтому сейчас на стадии поставки находятся два ЗРК "Куб", а также относительно большое количество ракет к ним. Более того, по словам Павла, Чехия может предоставлять боеприпасы не только из собственных ресурсов, но и из ресурсов третьих стран.

При этом эти ЗРК ВСУ смогут сразу использовать на поле боя, ведь у них уже есть воины, умеющие с ними работать.

Справка. ЗРК "Куб" – это советская разработка, которая используется для наведения на самолеты или вертолеты. За свой внешний вид она получила прозвище "три пальца смерти".

Украине нужна авиация

Однако, по мнению Петра Павла, для подготовки к решающей фазе войны Украине нужна авиация. По его словам, государства-партнеры Украины воздерживаются от предоставления современных истребителей нашим защитникам по нескольким причинам.

Прежде всего потому, что обучение их использованию займет относительно много времени. А во-вторых, потому, что эти самолеты содержат секретные системы, и союзные страны не хотят, чтобы они попали в руки России.

Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в конце концов Украина получит несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этого оборудования,

– сказал Петр Павел.

Президент добавил, что следует подумать, могла ли бы Чехия предоставить Украине самолеты L-159. Это довольно современные истребители, которые свой первый полет совершили в 1997 году. Их могли бы предоставить военным нашего государства с "определенным видом и перспективой перевооружения".

По мнению Петра Павла, эти истребители "как самолеты непосредственной авиационной поддержки могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении".