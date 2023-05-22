Петр Павел відвідав Терезін. Там голова держави вшанував пам'ять жертв нацистських переслідувань на Національному цвинтарі. Під час своєї промови він згадав російських окупантів та Україну, передає 24 Канал.

До теми Подарунок для Путіна: у Чехії зібрали 2,3 мільйона доларів на РСЗВ RM-70 для України

Що сказав чеський лідер про Росію

Павел звинуватив Москву у порушенні міжнародного порядку. Президент Чехії виступив за розгром країни-агресорки, а також закликав союзників не відмовлятися від зусиль щодо розв'язання цього питання та не повторювати помилок минулого. За його словами, усіх має мотивувати історичний досвід.

На цьому етапі я хотів би закликати, щоб ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні, і щоб ми відкинули порушення правил міжнародного порядку, яке відбувається на наших очах,

– сказав він.

Чому Україну стане важче підтримувати

Окрім цього Павел вказав на втому європейців через розв'язану Росією війну. За його словами, громадяни Євросоюзу стурбовані труднощами повсякденного життя. Їх спричинили соціальні та економічні наслідки російської агресії.

Він заявив, що втома від війни тисне на політиків, а також ускладнює управління державними фінансами. На думку голови держави, через це єдність щодо України буде все важче підтримувати.

Більше заяв президента Чехії про російсько-українську війну