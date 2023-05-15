Загалом у межах цієї ініціативи зібрали 2,3 мільйона доларів. За 2,5 місяці до збору коштів долучилися 19 165 приватних осіб та компаній.

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Очікують, що ракетну установку розгорнуть в Україні за кілька тижнів.

Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 мільйони 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї,

– мовиться у повідомленні.

Система залпового вогню, про яку мовиться, пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group в Поличці. Вона названа на честь легендарного першого князя чехів Пржемисла Орача і за один залп "виорює" площу близько трьох гектарів.

Довідка. РСЗВ прийняли на озброєння армії Чехословаччини в 1971 році, проте вона залишається ефективною. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм, але, на відміну від російської версії, несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

Ініціатива обрала ракетну установку від компанії STV Group, виходячи із запиту української армії. Умовою було те, щоб її можна було швидко отримати, і щоб вона була виготовлена в Чехії.

Чехія підтримує та вірить у перемогу України

Президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел каже, що запланований Україною контрнаступ має хороші шанси на успіх. Він також наголосив, що Україна потребує підтримки для вступу до НАТО і Європейського Союзу. Вступ до обох організацій буде тривалим процесом, хоча переговори про членство в ЄС можуть розпочатися вже цього року.

Він додав, що Україна врешті-решт отримає західні винищувачі, про які вона так довго просила. Однак їх неможливо доставити вчасно до майбутнього контрнаступу.