Деталі в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Коментуючи інформацію довкола передачі Storm Shadow, Ігнат відмовився уточнювати, з яких літаків їх можна буде випускати, але зазначив, що "проблем з цим не буде".

Але безумовно це новий тип озброєння, якого в Україні ще не було. Це крилата ракета... по типу російських Х-101. Тепер їх матиме Україна... У цю гру можна грати з обох боків,

– сказав спікер ВПС ЗСУ.

Довідка. Х-101 – стратегічна крилата ракета класу "повітря – земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Російські військові застосовували Х-101 під час повномасштабної агресії проти України. Зокрема, для авіаударів по Вінницькому аеропорту та військовому аеродромі Гавришівка 6 березня 2022 року.

Це сучасна крилата ракета, яку на озброєнні мають провідні країни світу, наприклад, Франція та Італія, підкреслив Ігнат. Він висловив сподівання, що Storm Shadow, як і інша зброя, надходитиме в Україну у достатній кількості.

"Ми прагнемо взяти ці ракети на постійне озброєння", – додав він.

Storm Shadow для України: головне

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес 11 травня офіційно підтвердив відправлення Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Це дуже ефективна зброя.

Зверніть увагу! Основним завданням для цих ракет є знищення добре укріплених броньованих танків або підземних бункерів чи складів з озброєнням противника. Після отримання цих ракет для нашого ворога на окупованих територіях не буде жодного безпечного місця для розташування військових штабів навіть стратегічного рівня.