Деталі в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.
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Коментуючи інформацію довкола передачі Storm Shadow, Ігнат відмовився уточнювати, з яких літаків їх можна буде випускати, але зазначив, що "проблем з цим не буде".
Але безумовно це новий тип озброєння, якого в Україні ще не було. Це крилата ракета... по типу російських Х-101. Тепер їх матиме Україна... У цю гру можна грати з обох боків,
– сказав спікер ВПС ЗСУ.
Це сучасна крилата ракета, яку на озброєнні мають провідні країни світу, наприклад, Франція та Італія, підкреслив Ігнат. Він висловив сподівання, що Storm Shadow, як і інша зброя, надходитиме в Україну у достатній кількості.
"Ми прагнемо взяти ці ракети на постійне озброєння", – додав він.
Storm Shadow для України: головне
- Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес 11 травня офіційно підтвердив відправлення Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Це дуже ефективна зброя.
- У Кремлі вже відреагували на це. Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що це "дуже негативна" новина. Як і завжди, у Росії пригрозили "відповісти" на цей крок.