Сунак наголосив, що Україні потрібна постійна підтримка міжнародної спільноти. Тож Велика Британія продовжить допомагати.

Читайте також Вже влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16

"У наших інтересах забезпечити успіх України"

Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій загарбницькій війні, яку вони (українці – 24 Канал) не вибирали і не провокували,

– наголосив прем'єр.

Також він додав, що нашій державі необхідна постійна підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, аби захиститися від шквалу невпинних і невибіркових атак, які є щоденною реальністю вже понад рік.

Ми не повинні підвести їх. Лінія фронту загарбницької війни Путіна може бути в Україні, але лінії розлому простягаються по всьому світу. В наших інтересах забезпечити успіх України та не винагородити варварство Путіна,

– зазначив Сунак.

Тож саме тому Велика Британія продовжує підтримку – від танків до навчання, боєприпасів до бронетехніки. "І це послання солідарності голосно звучатиме на всіх моїх зустрічах із колегами зі світових лідерів у наступні дні, – підкреслив прем'єр.

ЗМІ зауважили, що у заяві все ж не згадується авіація, з проханнями щодо якої вже неодноразово зверталася Україна.

Дивіться також Сьогодні – Лондон: Зеленський їде до Сунака для переговорів тет-а-тет

Британія анонсувала військову допомогу