Сунак наголосив, що Україні потрібна постійна підтримка міжнародної спільноти. Тож Велика Британія продовжить допомагати.
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"У наших інтересах забезпечити успіх України"
Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій загарбницькій війні, яку вони (українці – 24 Канал) не вибирали і не провокували,
– наголосив прем'єр.
Також він додав, що нашій державі необхідна постійна підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, аби захиститися від шквалу невпинних і невибіркових атак, які є щоденною реальністю вже понад рік.
Ми не повинні підвести їх. Лінія фронту загарбницької війни Путіна може бути в Україні, але лінії розлому простягаються по всьому світу. В наших інтересах забезпечити успіх України та не винагородити варварство Путіна,
– зазначив Сунак.
Тож саме тому Велика Британія продовжує підтримку – від танків до навчання, боєприпасів до бронетехніки. "І це послання солідарності голосно звучатиме на всіх моїх зустрічах із колегами зі світових лідерів у наступні дні, – підкреслив прем'єр.
ЗМІ зауважили, що у заяві все ж не згадується авіація, з проханнями щодо якої вже неодноразово зверталася Україна.
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Британія анонсувала військову допомогу
- Після прибуття Зеленського британський уряд анонсував, що країна передасть сотні бойових безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів.
- ЗМІ зазначили. що найближчим часом Сунак має підтвердити також надання сотні ракет протиповітряної оборони.
- Допомога має надійти до України вже найближчими місяцями.
- Також стало відомо, що вже влітку 2023-го Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16.