Сунак подчеркнул, что Украине необходима постоянная поддержка международного сообщества. Так что Великобритания продолжит помогать.

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"В наших интересах обеспечить успех Украины"

Это решающий момент в противостоянии Украины ужасной захватнической войне, которую они (украинцы – 24 Канал) не выбирали и не провоцировали,

– подчеркнул премьер.

Также он добавил, что нашему государству необходима постоянная поддержка международного сообщества. В частности, чтобы защититься от шквала неустанных и невыборочных атак, которые являются ежедневной реальностью уже больше года.

Мы не должны подвести их. Линия фронта захватнической войны Путина может быть в Украине, но линии разлома тянутся по всему миру. В наших интересах обеспечить успех Украины и не вознаградить варварство Путина,

– отметил Сунак.

Поэтому именно поэтому Великобритания продолжает поддержку – от танков до учебы, боеприпасов до бронетехники. "И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с коллегами из мировых лидеров в последующие дни", – подчеркнул премьер.

СМИ отметили, что в заявлении все же не упоминается авиация, с просьбами о которой уже неоднократно обращалась Украина.

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