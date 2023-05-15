Сунак подчеркнул, что Украине необходима постоянная поддержка международного сообщества. Так что Великобритания продолжит помогать.
Читайте также Уже летом Великобритания приступит к обучению украинских пилотов на истребителях F-16
"В наших интересах обеспечить успех Украины"
Это решающий момент в противостоянии Украины ужасной захватнической войне, которую они (украинцы – 24 Канал) не выбирали и не провоцировали,
– подчеркнул премьер.
Также он добавил, что нашему государству необходима постоянная поддержка международного сообщества. В частности, чтобы защититься от шквала неустанных и невыборочных атак, которые являются ежедневной реальностью уже больше года.
Мы не должны подвести их. Линия фронта захватнической войны Путина может быть в Украине, но линии разлома тянутся по всему миру. В наших интересах обеспечить успех Украины и не вознаградить варварство Путина,
– отметил Сунак.
Поэтому именно поэтому Великобритания продолжает поддержку – от танков до учебы, боеприпасов до бронетехники. "И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с коллегами из мировых лидеров в последующие дни", – подчеркнул премьер.
СМИ отметили, что в заявлении все же не упоминается авиация, с просьбами о которой уже неоднократно обращалась Украина.
Смотрите также Сегодня – Лондон: Зеленский едет в Сунак для переговоров тет-а-тет
Великобритания анонсировала военную помощь
- По прибытии Зеленского британское правительство анонсировало, что страна передаст сотни боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров.
- СМИ отметили, что в ближайшее время Сунак должен подтвердить также предоставление сотни ракет противовоздушной обороны.
- Помощь должна поступить в Украину уже в ближайшие месяцы.
- Также стало известно, что уже летом 2023 года Великобритания начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16.