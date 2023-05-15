Подробности в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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Комментируя информацию о передаче Storm Shadow, Игнат отказался уточнять, из каких самолетов их можно будет выпускать, но отметил, что "проблем с этим не будет".

Но, безусловно, это новый тип вооружения, которого в Украине еще не было. Это крылатая ракета... по типу российских Х-101. Теперь их будет Украина... В эту игру можно играть с обеих сторон,

– сказал спикер ВВС ВСУ.

Справка. Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Российские военные применяли Х-101 во время полномасштабной агрессии против Украины. В частности, для авиаударов по Винницкому аэропорту и военному аэродрому Гавришевка 6 марта 2022 года.

Это современная крылатая ракета, которую на вооружении имеют ведущие страны мира, например Франция и Италия, подчеркнул Игнат. Он выразил надежду, что Storm Shadow, как и другое оружие, будет поступать в Украину в достаточном количестве.

"Мы стремимся взять эти ракеты на постоянное вооружение", – добавил он.

Storm Shadow для Украины: главное

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая официально подтвердил отправку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Это очень эффективное оружие.

Обратите внимание! Основной задачей для этих ракет является уничтожение хорошо укрепленных бронированных танков или подземных бункеров или складов с вооружением противника. После получения этих ракет для нашего врага на оккупированных территориях не будет ни одного безопасного места для размещения военных штабов даже стратегического уровня.