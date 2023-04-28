До 2018 года Павел занимался военной карьерой. Он стал президентом Чехии в 2023 году.

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Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Президент 28 апреля встретился с главой Чехии Петром Павелом, прибывшим с визитом в Киев.

Поздравляю в Украине Президента Чехии Петра Павела! Благодарю за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения,

– написал Зеленский.

Смотрите видео встречи Павела и Зеленского

Также в Киев прибыла президент Словакии.

"Приветствую в Украине Президента Словакии Зузану Чапутову! Благодарю за поддержку наших людей, нашу армию, помощь в восстановлении Украины. Мы это очень ценим", – отметил глава государства.

Зеленский встретился с Чапутовой: видео

По информации Офиса Президента, во время переговоров с Павелом Зеленский поблагодарил чешское правительство и все общество за всестороннюю поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

В свою очередь президент Чехии выразил поддержку Украине и восхищение решительностью и смелостью украинского народа, борющегося за свою независимость.

На встрече с президентом Словакии глава государства поблагодарил ее страну за гуманитарную и оборонную поддержку Украины.

"Спасибо за поддержку украинцев, временно находящихся в вашей стране, за поддержку со стороны общества. Также благодарю за мощную поддержку нашей армии на поле боя", – отметил Зеленский.

Он отметил важность помощи Словакии в восстановлении Украины. В свою очередь, Чапутова отметила всестороннюю поддержку нашей страны со стороны Словакии.

Смотрите фото встречи президента с лидерами Чехии и Словакии / Фото Офиса Президента

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Позиция Петра Павела относительно войны в Украине

Президент Чехии занимает четкую проукраинскую позицию, особенно в вопросе войны, которую начала Россия. Более того, Павел убежден, что Европа может сделать для поддержки нашего государства гораздо больше.

Как и все высшие должностные лица НАТО, он заявил, что Чехия и другие страны Альянса не будут отправлять своих солдат в Украину, поскольку это будет означать непосредственное столкновение с Россией. Однако в прошлом Павел допускал создание бесполетной зоны над Украиной и отправление миротворческого контингента НАТО.

Что касается поддержки нашего государства, то, по мнению президента Чехии, очень ценно, что Европа не испугалась перед угрозой и не позволила Кремлю достичь своих планов. Также генерал убежден, что желание уйти от конфликта со стороны Запада может быть расценено Россией как слабость.