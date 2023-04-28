До 2018 року Павел займався військовою кар'єрою. Він став президентом Чехії у 2023 році.

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Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини

Президент 28 квітня зустрівся з главою Чехії Петром Павелом, який прибув з візитом до Києва.

Вітаю в Україні Президента Чехії Петра Павела! Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення,

– написав Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Павела та Зеленського

Також до Києва прибула президентка Словаччини.

"Вітаю в Україні Президента Словаччини Зузану Чапутову! Дякую за підтримку наших людей, нашої армії, допомогу у відновленні України. Ми це дуже цінуємо", – зазначив глава держави.

Зеленський зустрівся з Чапутовою: відео

За інформацією Офісу Президента, під час переговорів із Павелом Зеленський подякував чеському уряду та всьому суспільству за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Своєю чергою, президент Чехії висловив підтримку Україні та захоплення рішучістю й сміливістю українського народу, який бореться за свою незалежність.

На зустрічі з президенткою Словаччини глава держави подякував її країні за гуманітарну та оборонну підтримку України.

"Дякую за підтримку українців, які тимчасово перебувають у вашій країні, за підтримку з боку суспільства. Також дякую за потужну підтримку нашої армії на полі бою", – зауважив Зеленський.

Він відзначив важливість допомоги Словаччини у відновленні України. Своєю чергою, Чапутова наголосила на всебічній підтримці нашої країни з боку Словаччини.

Дивіться фото зустрічі президента з лідерами Чехії та Словаччини / Фото Офісу Президента

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Позиція Петра Павела щодо війни в України

Президент Чехії займає чітку проукраїнську позицію, а надто в питанні війни, яку розпочала Росія. Ба більше, Павел переконаний, що Європа може зробити для підтримки нашої держави набагато більше.

Як і всі вищі посадовці НАТО, він заявив, що Чехія й інші країни Альянсу не відправлятимуть своїх солдатів до України, позаяк це означатиме безпосереднє зіткнення з Росією. Однак у минулому Павел таки допускав створення безпольотної зони над Україною та відправлення миротворчого контингенту НАТО.

Щодо підтримки нашої держави, то, на думку президента Чехії, дуже цінно, що Європа не злякалася перед лицем загрози й не дозволила Кремлю досягти своїх планів. Також генерал переконаний, що бажання уникнути конфлікту з боку Заходу може бути розцінене Росією як слабкість.