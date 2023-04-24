Спільну заяву про гарантії безпеки для України зробили прем'єр-міністри трьох країн. Мовиться про Польщу, Чехію та Словаччину.

Зверніть увагу Треба прагнути до змісту, а не форми, – політолог про перспективу вступу України до НАТО

Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Едуард Гегер зауважили, що повоєнні гарантії безпеки для України – на часі. Потрібно вже думати про це, адже Україна не матиме стійкого відновлення, якщо не отримає змоги себе захистити.

Відповісти на важливі питання необхідно вже під час наступного саміту НАТО. Запрошення взяти участь у ньому президент Володимир Зеленський вже прийняв.

Настав час Альянсу прокласти чіткий шлях до членства України, який заслуговує на довіру, якщо та коли Київ побажає, і коли дозволять умови. А до того часу ми маємо бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди перетворитися на сіру зону,

– мовиться у заяві міністрів.

Моравецький, Фіала та Гегер вважають, що настав час переглянути підхід Заходу щодо Росії. Тепер основною позицією має стати стримування та сила.

До слова, раніше Єнс Столтенберг заявив: Україна неодмінно увійде до Альянсу.