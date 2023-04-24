Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины сделали премьер-министры трех стран. Речь идет о Польше, Чехии и Словакии.

Обратите внимание Надо стремиться к содержанию, а не к форме, – политолог о перспективе вступления Украины в НАТО

Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер отметили, что обсуждать послевоенные гарантии безопасности для Украины – сейчас кстати. Надо уже думать об этом, ведь у Украины не будет устойчивого восстановления, если она не получит возможности себя защитить.

Ответить на важные вопросы необходимо уже во время следующего саммита НАТО. Приглашение принять участие в нем президент Владимир Зеленский уже принял.

Пора Альянсу проложить четкий путь к членству Украины, который и заслуживает доверия, если и когда Киев пожелает, и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда превратиться в серую зону,

– говорится в заявлении министров.

Моравецкий, Фиала и Гегер считают, что пора пересмотреть подход Запада к России. Теперь основной позицией должно стать сдерживание и сила.

К слову, ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина непременно войдет в Альянс.