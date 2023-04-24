Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, наразі, в умовах війни, отримання запрошення до НАТО для України – не головне завдання.
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"Ми занадто переймаємось формою, а не змістом. Насамперед ми повинні прагнути до змісту. Більше озброєння і звільнення усіх територій – на цьому ми повинні концентруватися. Деякі країни НАТО можуть сказати: "Ми вам надали запрошення, але зброї не будемо давати, бо це ризиковано", – вважає він.
Які нюанси має 5 стаття НАТО
Тарас Загородній зазначив, що зараз активно обговорюють 5 статтю Альянсу. У статті мовиться, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх членів Альянсу. На його думку, не усі розуміють тонкощів цього документу.
Кожна країна буде реагувати у рамках своїх можливостей, у тому числі – військово. Тобто військова частина не є обов’язковою для країн НАТО. Це одна з причин, чому на початку повномасштабного вторгнення в Україну, країни Балтії ставили питання: "А чи буде захищати нас НАТО?". Вони не були впевнені у тому, чи будуть їм допомагати, до прикладу, німці",
– пояснив співрозмовник.
Як стверджує політолог, нещодавно у НАТО заявляли, що не допускають тимчасову окупацію країн Альянсу. Він вважає, що ця заява свідчить про те, що раніше така можливість існувала.
Загородній про запрошення України до НАТО: дивіться відео
Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: коротко
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 11 – 12 липня у столиці Литви – Вільнюсі.
- Столтенберг відзначив, що питання особистої присутності Зеленського на саміті буде залежати від ситуації в Україні, яка буде на момент його проведення.
- Президент України прийняв запрошення генерального секретаря НАТО взяти участь у саміті НАТО.
- Генсек НАТО запевнив, що майбутнє України – у євроатлантичній родині. За його словами, усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО.