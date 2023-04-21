Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгена Перебийніса в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Коли Україна може розраховувати на членство в НАТО
"Україна не може і не вступатиме (до НАТО - ред.) частинами. Україна є державою, яка має міжнародно визнані кордони. Звичайно, ми приєднуватимемося до тих чи інших організацій у міжнародно визнаних кордонах", – підкреслив він.
За його словами, прикладом у питанні євроатлантичної інтеграції для України може бути шлях Фінляндії та Швеції. Варіант вступу через ПДЧ не підходить нашій країні.
"Ми в принципі переросли цей етап. Сьогодні Україна з військової точки зору готова до членства більше ніж деякі інші члени", – уточнив Перебийніс.
Дипломат додав, що є й політичні вимоги, які Україна вже виконує, наближаючись до вступу в ЄС.
"Тому ми думаємо, що повинні розраховувати в наближенні нашого членства в НАТО не на десятиліття, а набагато швидше", – зазначив заступник глави МЗС.
Всі члени Альянсу підтримують членство України
- Перебуваючи у Києві, генсек НАТО наголосив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Всі країни НАТО згідні, що Україна має долучитися до Альянсу. У відповідь у Віктора Орбана вже запалало.
- Згодом стало відомо: Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО.