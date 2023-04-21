Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгения Перебейниса в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Когда Украина может рассчитывать на членство в НАТО
"Украина не может и не будет вступать (в НАТО – ред.) частями. Украина является государством, которое имеет международно признанные границы. Конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", – подчеркнул он.
По его словам, примером в вопросе евроатлантической интеграции для Украины может служить путь Финляндии и Швеции. Вариант вступления через ПДЧ не подходит для нашей страны.
"Мы в принципе переросли этот этап. Сегодня Украина с военной точки зрения готова к членству более чем некоторые другие члены", – уточнил Перебийнис.
Дипломат добавил, что есть и политические требования, которые Украина уже выполняет, приближаясь к вступлению в ЕС.
"Поэтому мы думаем, что должны рассчитывать в приближении нашего членства в НАТО не на десятилетие, а гораздо быстрее", – отметил замглавы МИД.
Все члены Альянса поддерживают членство Украины
- Находясь в Киеве, генсек НАТО отметил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна присоединиться к Альянсу. В ответ у Виктора Орбана уже загорелось.
- Впоследствии стало известно: Владимир Зеленский п принимал приглашение на саммит НАТО.