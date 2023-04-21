Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. В США удивлены, ведь прогнозировали, что Бахмут упадет еще в январе, а он держится до сих пор.

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Россияне у трассы на Бахмут

Свитан отметил, что к трассе из Константиновки на Бахмут россияне прорываются несколько месяцев. На самом деле, это не логистический путь, а рубеж обороны. Вдоль трассы есть и танки, работающие как огневые точки. Кроме того, эту территорию можно контролировать из Часового Яра.

Наши батареи из Часового Яра отработают по оборонным пунктам, которые россияне сейчас сделали. Отразят, если это вообще нужно будет. Снабжение гарнизона происходит другими трассами, немного севернее, ближе к Хромовому,

– заметил военный эксперт.

Итак, оперативное окружение нашей группировке в Бахмуте не грозит, а значит, там и дальше будет происходить оборона.

Российская бомба в Белгороде

Вечером 20 апреля эффектный "хлопок" посетил российский Белгород. Только вот это уже российская бомба упала с российского самолета возле жилых кварталов. Она предназначалась Харькову. Это бомба весом 500 кг. Таких бомб тысячи на вооружении и российской, и украинской армий, потому что это наследие СССР.

"Эту бомбу следует сбрасывать над объектом. Залетать своими самолетами за линию фронта россияне не могут, потому что у нас мощная система ПВО. Поэтому они придумали обвесы, чтобы бомба стала похожа на американский JDAM. Эта авиабомба подвешивается к самолету, например, к самолету Су-34", – подчеркнул летчик-инструктор.

Недавно такая же бомба рухнула и в Донецке. У нее много технических дефектов, когда при планировании от нее отваливаются "крылышки" и она просто падает. Впрочем, в этом случае Белгороду, к сожалению, повезло, ведь последствия от взрыва могли быть намного неприятнее.

Оперативный свод от Свитана: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО

Также 20 апреля Украину с неанонсированным визитом посетил Йенс Столтенберг. По всей видимости, Украину уже через год можно ожидать в НАТО. Есть пример Финляндии, которой для вступления в Североатлантический союз понадобился год. Швеция тоже там будет. Нам нужно сделать все возможное, чтобы стать членом НАТО.

Через год мы точно уничтожим российскую армию на территории Украины и выйдем на государственные границы. Пока этот момент не позволяет нам рассчитывать на вступление в НАТО, но он будет нивелирован. Полноценное вступление в НАТО может прекратить дальнейшие боевые действия.

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Нам не нужны войска НАТО. Главное, это ядерный зонтик от НАТО, чтобы Россия даже не думала еще раз воевать с Украиной. Для этого можно даже разместить около 100 ядерных зарядов на территории Украины. Это будет лучшей защитой.

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