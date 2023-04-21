О позиции США по обороне города в Донецкой области стало известно после утечки якобы секретных документов американской разведки.

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В оценке с грифом "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивое" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать Бахмут. Там также говорится, что украинские силы, вероятно, "окажутся под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение февраля 2023 года.

Киев не реагировал на предупреждение США

Однако предупреждения США в основном остались без внимания. Киев решил удерживать Бахмут, утверждая, что это необходимо для поддержки национального морального духа и лишения России возможности хвастаться оккупацией любых территорий.

Украина заявила, что затягивание боев в Бахмуте ослабило силы России, поскольку погибли многие оккупанты, особенно из группы "Вагнер".

The Washington Post также пообщался с одним из украинских командиров, курирующих оборону Бахмута, полковником Павлом Палицей. Он заявил, что его официально не информировали об этих американских разведданных или рекомендациях о том, как действовать в Бахмуте.

Палица считает, что украинские военные смогли удерживать часть города на несколько месяцев дольше, чем прогнозировалось благодаря сочетанию классической городской войны и передовой беспилотной разведки, включая глушение сигналов.

Как проходят бои в Бахмуте

Он рассказал, что после того, как российские войска прорвали периметр Бахмута, украинские силы отошли в жилые кварталы, используя крыши как возвышенности и превращая дома в противотанковые позиции. В глубине города обе стороны стали в значительной степени полагаться на разведывательные беспилотники для целеуказания и глушилки, чтобы запутать навигационные системы противника.

Украина также переняла опыт российской тактики и маскирует "домашние точки" беспилотников, или координаты, по которым можно определить месторасположение управляющего устройством подразделения. По его словам, если россияне найдут украинские беспилотники, они будут видеть, что домашняя точка беспилотника расположена где-то в Австралии.

Все были уверены, что украинские силы продержатся в Бахмуте 2 – 3 недели.

Но прошло несколько месяцев, а мы все еще здесь и стараемся сделать все возможное, чтобы удержать город,

– сказал Палица.

Какую роль играет оборона Бахмута

Бахмут – главная цель российских операций на Востоке Украины. Москва заявила, что захват города заложит основу для установления контроля над всей Донецкой областью Украины, в которой российские войска сейчас занимают немного большую часть. Украинские войска заявляют, что продолжат удерживать город.