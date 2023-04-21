Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника.

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Самые ожесточенные бои по-прежнему ведутся за город Бахмут.

Россия пытается улучшить тактическое положение под Лиманом

Карта боев на Лиманском направлении

Карта боев на Бахмутском направлении

Силы оборонили отбили многочисленные атаки в районах Марьинки и Победы.

Силы оборонили отбили многочисленные атаки в районах Марьинки и Победы: карта боев

Какая ситуация на других направлениях

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
  • Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 пунктов управления противника.