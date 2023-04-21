Противник, ціною великих втрат, основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника.

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Найзапекліші бої, як і раніше, ведуться за місто Бахмут.

Росія намагається покращити тактичне положення під Лиманом

На Куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині.

Карта боїв на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.

Сили оборонили відбили численні атаки в районах Мар'їнки та Побєди

На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

Сили оборонили відбили численні атаки в районах Мар'їнки та Побєди: карта боїв

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

Яка ситуація на інших напрямках

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка і Павлівка - Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

Сили оборони відпрацювали по окупантах