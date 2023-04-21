Противник, ціною великих втрат, основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника.

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Найзапекліші бої, як і раніше, ведуться за місто Бахмут.

Росія намагається покращити тактичне положення під Лиманом

Карта боїв на Лиманському напрямку

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Сили оборонили відбили численні атаки в районах Мар'їнки та Побєди

Сили оборонили відбили численні атаки в районах Мар'їнки та Побєди: карта боїв

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони відпрацювали по окупантах

  • Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.
  • Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.