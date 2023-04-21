Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 185050 солдатів. Зауважимо, що це лише приблизні цифри, оскільки точний підрахунок неможливий через активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
Окрім особового складу, окупанти втрачають величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року наші воїни "демілітаризували":
- танків – 3668 (+1);
- бойових броньованих машин – 7126 (+6);
- артилерійських систем – 2827 (+2);
- РСЗВ – 539;
- засобів ППО – 285;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 293;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8);
- крилатих ракет – 911;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6);
- спеціальної техніки – 334 (+2).
Лише за минулу добу авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.
Зауважимо, що нещодавно під Тулою, що в Росії, перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Його вартість оцінюється у 13 мільярдів рублів. За попередньою інформацією, водій просто-таки не впорався з керуванням системи.
Яка ситуація на фронті
- Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.
- На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.