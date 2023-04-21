Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 185050 солдатів. Зауважимо, що це лише приблизні цифри, оскільки точний підрахунок неможливий через активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу, окупанти втрачають величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року наші воїни "демілітаризували":

танків – 3668 (+1);

бойових броньованих машин – 7126 (+6);

артилерійських систем – 2827 (+2);

РСЗВ – 539;

засобів ППО – 285;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8);

крилатих ракет – 911;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6);

спеціальної техніки – 334 (+2).

Лише за минулу добу авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

Зауважимо, що нещодавно під Тулою, що в Росії, перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Його вартість оцінюється у 13 мільярдів рублів. За попередньою інформацією, водій просто-таки не впорався з керуванням системи.

Яка ситуація на фронті