Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 185050 солдатів. Зауважимо, що це лише приблизні цифри, оскільки точний підрахунок неможливий через активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу, окупанти втрачають величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року наші воїни "демілітаризували":

  • танків – 3668 (+1);
  • бойових броньованих машин – 7126 (+6);
  • артилерійських систем – 2827 (+2);
  • РСЗВ – 539;
  • засобів ППО – 285;
  • літаків – 308;
  • гелікоптерів – 293;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8);
  • крилатих ракет – 911;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6);
  • спеціальної техніки – 334 (+2).

Лише за минулу добу авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

Зауважимо, що нещодавно під Тулою, що в Росії, перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Його вартість оцінюється у 13 мільярдів рублів. За попередньою інформацією, водій просто-таки не впорався з керуванням системи.

Яка ситуація на фронті

  • Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.
  • На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.