В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на 185 050 солдат. Заметим, что это лишь приблизительные цифры, поскольку точный подсчет невозможен из-за активных боевых действий.
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Потери врага в технике
Кроме личного состава, оккупанты теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года наши воины "демилитаризовали":
- танков – 3 668 (+1);
- боевых бронированных машин – 7 126 (+6);
- артиллерийских систем – 2827 (+2);
- РСЗО – 539;
- средств ПВО – 285;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8);
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6);
- специальной техники – 334 (+2).
Только за минувшие сутки авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.
Заметим, что недавно под Тулой в России перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Его цена оценивается в 13 миллиарда рублей. По предварительной информации, водитель прямо-таки не справился с управлением системы.
Какая ситуация на фронте
- Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тоненькое, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.
- На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время под вражеские обстрелы попали Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловское.