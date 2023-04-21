В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на 185 050 солдат. Заметим, что это лишь приблизительные цифры, поскольку точный подсчет невозможен из-за активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Кроме личного состава, оккупанты теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года наши воины "демилитаризовали":

танков – 3 668 (+1);

боевых бронированных машин – 7 126 (+6);

артиллерийских систем – 2827 (+2);

РСЗО – 539;

средств ПВО – 285;

самолетов – 308;

вертолетов – 293;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8);

крылатых ракет – 911;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6);

специальной техники – 334 (+2).

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

Заметим, что недавно под Тулой в России перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Его цена оценивается в 13 миллиарда рублей. По предварительной информации, водитель прямо-таки не справился с управлением системы.

Какая ситуация на фронте