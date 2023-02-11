Під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan, український лідер сказав, що Україна стане членом ЄС вже за 2 роки.
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Президент переконаний, що Україна має для цього всі підстави.
Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки,
– зазначив глава держави.
Разом з тим Зеленський нагадав, що Україні потрібні гарантії безпеки. І найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається і до Альянсу.
"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", – заявив Зеленський.
Чи дійсно Україна вступить в ЄС за 2 роки
Президент Європейської Ради Шарль Мішель підкреслив, що зараз Україна проходить важливий шлях реформ та неодмінно вступить в ЄС. Можливо, це станеться навіть у найближчих 2 роки. Це можливо за умови, якщо:
- буде сильна політична воля до прискорення,
- буде впевненість, щоб впроваджувати необхідні реформи.
Додамо, що прем'єр України Денис Шмигаль також поділяє думку, що на вступ України до ЄС знадобиться 2 роки. Ще у січні Шмигаль говорив про те, що Україна закінчує виконання 7 рекомендацій, які дозволять запустити процес набуття нашою державою членства. Тоді він також зазначив, що обсяг роботи, яку повинна виконати та вже виконала наша держава, – колосальний.