Выступая на саммите, организованном банком JP Morgan, украинский лидер сказал, что Украина станет членом ЕС уже через 2 года.
Смотрите также Депутат Европарламента назвала Зеленского "президентом всего свободного мира"
Президент убежден, что у Украины есть для этого все основания.
Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года,
– отметил глава государства.
Вместе с тем, Зеленский напомнил, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к Альянсу.
"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский.
Действительно ли Украина вступит в ЕС через 2 года
Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что сейчас Украина проходит важный путь реформ и обязательно вступит в ЕС. Возможно, это произойдет даже в ближайшие 2 года. Это возможно при условии, если:
- будет сильна политическая воля к ускорению,
- будет уверенность, чтобы проводить необходимые реформы.
Премьер Украины Денис Шмигаль также разделяет мнение, что на вступление Украины в ЕС понадобится 2 года. Еще в январе Шмигаль говорил о том, что Украина заканчивает выполнение 7 рекомендаций, позволяющих запустить процесс обретения нашим государством членства. Тогда он также отметил, что объем работы, которую должно проделать и уже выполнило наше государство, – колоссальный.