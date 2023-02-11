Выступая на саммите, организованном банком JP Morgan, украинский лидер сказал, что Украина станет членом ЕС уже через 2 года.

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Президент убежден, что у Украины есть для этого все основания.

Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года,

– отметил глава государства.

Вместе с тем, Зеленский напомнил, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к Альянсу.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский.

Обратите внимание! Столтенберг неоднократно говорил об "открытых дверях" в НАТО для Украины. При этом никакие возможные термины не называются. Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Действительно ли Украина вступит в ЕС через 2 года

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что сейчас Украина проходит важный путь реформ и обязательно вступит в ЕС. Возможно, это произойдет даже в ближайшие 2 года. Это возможно при условии, если:

будет сильна политическая воля к ускорению,

будет уверенность, чтобы проводить необходимые реформы.

Премьер Украины Денис Шмигаль также разделяет мнение, что на вступление Украины в ЕС понадобится 2 года. Еще в январе Шмигаль говорил о том, что Украина заканчивает выполнение 7 рекомендаций, позволяющих запустить процесс обретения нашим государством членства. Тогда он также отметил, что объем работы, которую должно проделать и уже выполнило наше государство, – колоссальный.