Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает 24 Канал.

Он отметил, что следует еще проанализировать соответствие украинского законодательства законодательству Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы четко понимать объем работ, которые необходимо выполнить.

Интересно Будут ли поддерживать Украину после пакета на 3 миллиарда: в Белом доме расставили точки над "і"

Когда Украина может стать членом ЕС

Шмигаль рассказал, что параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства, правительство будет готовиться к непосредственным переговорам о самом вступлении. Для этого сформируют:

переговорную позицию Украины, которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом;

команды переговорщиков с украинской стороны, которые профессионально смогут обсудить детали в разных областях.

Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении. Далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС,

– заявил премьер.

После этого будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы. Кроме того, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС.

"Объем работы – колоссальный. В то же время мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции", – отметил Шмигаль.

По его словам, ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Украина ожидает, что вместе с ней прибудут более десяти еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.

"Это станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", – пояснил глава правительства.

Он добавил, что важной частью украинского сотрудничества с Европейским Союзом будет также совместная реализация Плана большого восстановления Украины.

"Восстановление станет объединяющей идеей для Европы. Как отмечал Президент Украины Владимир Зеленский, восстановление Украины – это не о каком-то необъятном будущем. Это проект, который мы начинаем прямо сейчас", – подытожил Шмигаль.

Движение Украины в Евросоюз: коротко