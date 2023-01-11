Об этом в интервью немецкому СМИ заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Тиммерманс считает, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза, пока на ее территории находятся российские войска.
Это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта (полномасштабной войны – 24 Канал) победительницей, суверенной, независимой, свободной и могла сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло,
– подчеркнул вице-президент ЕК.
В то же время он добавил, что ЕС должен поддержать наше государство в достижении этой цели.
"Вступление Украины изменит характер Евросоюза"
Заметим, что потенциальное вступление Украины Тиммерманс сравнило по уровню влияния с наибольшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году. Он убежден, что это действительно изменит характер ЕС.
Чтобы доказать, что это не просто разговор, ЕС нужно показать, что именно можно сделать, чтобы приблизить Украину к союзу, отметил Тиммерманс, отметив первые шаги Киева по выполнению семи критериев.
Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы предоставим вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно,
– объяснил заместитель председателя Еврокомиссии.
Украина приняла все законы, необходимые для вступления в ЕС
В конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Таким образом, наше государство одобрило все законы, которые необходимы для вступления в ЕС.
Однако остается открытым вопрос о законе о Конституционном Суде, который глава государства подписал накануне без учета замечаний Венецианской комиссии.
Отметим, что в июне 2022 года предоставив Украине статус кандидата на членство, Евросоюз выдвинул следующие требования:
- реформу Конституционного Суда;
- продолжение судебной реформы;
- борьбу с коррупцией, включая назначение руководителя САП;
- борьбу с отмыванием средств;
- воплощение антиолигархического закона;
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским (закон о медиа);
- изменение законодательства о нацменьшинствах.