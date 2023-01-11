Про це в інтерв'ю німецькому ЗМІ заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Тіммерманс вважає, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території знаходяться російські війська.

Це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту (повномасштабної війни – 24 Канал) переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося,

– підкреслив віцепрезидент ЄК.

Водночас він додав, що ЄС повинен підтримати нашу державу у досягнення цієї мети.

"Вступ України змінить характер Євросоюзу"

Зауважимо, що потенційний вступ України Тіммерманс порівняв за рівнем впливу із найбільшим разовим розширенням Євросоюзу у 2004 році. Високопосадовець переконаний, що це справді змінить характер ЄС.

Аби довести, що це не просто розмови, ЄС потрібно показати, що саме можна зробити, аби наблизити Україну до союзу, наголосив Тіммерманс, зазначивши перші кроки Києва щодо виконання семи критеріїв.

Ми маємо відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви ухвалили цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надамо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми маємо розпочати його негайно,

– пояснив заступник голови Єврокомісії.

Україна ухвалила всі закони, необхідні для вступу в ЄС

Наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини. Таким чином наша держава схвалила усі закони, які необхідні для вступу в ЄС.

Однак, залишається відкритим питання щодо закону про Конституційний Суд, який глава держави підписав напередодні без врахування зауважень Венеційської комісії.

Зазначимо, що у червні 2022 року надавши Україні статус кандидата на членство, Євросоюз висунув наступні вимоги про: