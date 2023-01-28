У другому турі Петр Павел здобув перемогу, обійшовши колишнього прем'єра Андрія Бабіша. 24 Канал зібрав для вас все, що відомо про нового лідера Чехії. Про військову кар'єру, погляди та позицію Петра Павела щодо Росії – читайте далі.

Зверніть увагу У Чехії завершилось голосування у другому турі президентських виборів: хто лідирує

Від командира взводу до голови військового комітету НАТО: військова кар'єра Павела

Свою військову кар'єру Петр Павел розпочав у 1983 році як командир розвідувального парашутно-десантного взводу особливого призначення, а вже через 2 роки він став командиром роти. У 1991 році почав службу в чеській розвідці.

Військова кар'єра майбутнього президента розвивалася стрімко і в 2012 році він очолив чеський Генштаб. У 2014 році чеський уряд висунув його кандидатуру на посаду голови військового комітету НАТО. Після цього він переміг на голосуванні членів Альянсу і з 2015 року таки отримав цю посаду, замінивши данського генерала Кнуда Бартельса.

Термін повноважень Павела як голови військового комітету НАТО завершився у 2018 році. Після цього він подав у відставку з армії.

Нове обличчя в політиці: Павел як головний ліберал Чехії

Після завершення військової кар'єри Павел почав свій шлях політика, хоч у 90-х він був членом Комуністичної партії Чехословаччини. Про перспективи кандидатства в президенти Петера Павела говорили ще у 2019 році.

Під час пандемії коронавірусу в 2020 році Петер Павел заснував ініціативу "Разом сильніші", для допомоги людям, які пов'язані з боротьбою з COVID-19.

У червні 2022 року Петр Павел офіційно оголосив про намір балотуватися у президенти, заявивши, що прагне перемогти, щоб Чехії не було соромно за свого лідера. У ході передвиборчої кампанії відставний генерал заявляв, що хоче повернути мир та лад до Чехії.

Петр Павел за своїми поглядами є лібералом. Він підтримує право представників ЛГБТ на шлюби, однак щодо всиновлення дітей ними у нього позиція більш обережна, мовляв, ризики є у всьому.

Також генерал виступає за заміну чеської крони на євро у найближчій перспективі, однак вважає, що це повинно статися тоді, коли буде найбільш вигідним для Чехії.

Попри свої ліберальні переконання, Петр Павел доволі поміркований і не робить надто гострих чи гучних заяв. Це зумовлює популярність політика не тільки серед ліберальних кіл, але й навіть серед консерваторів.

Петр Павел та позиція щодо війни в Україні

Петр Павел займає чітку проукраїнську позицію, а надто питанні війни Росії з Україною. Ба більше, політик переконаний, що Європа може зробити для підтримки нашої держави набагато більше.

Як і всі вищі посадовці НАТО, Павел також констатував, що Чехія й інші країни Альянсу не відправлятимуть своїх солдатів до України, адже це означатиме безпосереднє зіткнення з Росією. Однак у минулому він допускав створення безпольотної зони над Україною та відправлення миротворчого контингенту НАТО.

Щодо підтримки України, то, на думку Павела, це дуже цінно, що Європа не злякалася перед лицем загрози і не дозволила Москві досягти своїх планів. Водночас генерал переконаний, що бажання уникнути конфлікту з боку Заходу може бути розцінене Росією як слабкість.

Те, що відбувається між Росією та Заходом, стосується не лише членства України в НАТО, але й майбутньої форми відносин, форми світової правової та фінансової системи,

– переконаний Павел.

Опонент Павела на виборах – Андрій Бабіш – звинувачував генерала НАТО у прагненнях втягнути Чехію у війну. Причиною того стала критика експрем'єра через його слова про те, що якщо Росія наважиться напасти на Польщу чи країни Балтії, які є союзниками по НАТО, він би не відправляв чеські війська на допомогу. Бабіш у критиці згадував контакти Павела з головою російського генштабу Валєрієм Герасімовим. Перша розмова Павела та Герасимова відбулася у березні 2017 року. Однак результату цей контакт не дав.

Ставлення Павела до Росії, росіян та їхньої опозиції

Після повідомлень про перемогу Петра Павела, російські ЗМІ одразу почали зазначати, що виборах переміг "русофоб". На позиції нового президента Чехії щодо Росії варто зупинитися окремо, адже вона відрізняється від поглядів більшості європейських політиків.

На Заході часто розділяють диктатора Владіміра Путіна від "простого народу", однак Петр Павел думає інакше. В інтерв'ю виданню Politico політик заявив, що найближчим часом у Росії не буде демократичних революцій через самих же росіян. Крім того, він не вважає Алєксєя Навального опозиціонером.

Жодної демократичної революції в Росії в найближчому майбутньому не буде. Не лише через міцність режиму, а й через ментальність багатьох росіян. У Росії немає простору для виникнення справжнього опозиційного руху. Навіть Алєксєй Навальний насправді — не справжній опозиційний лідер. Він безперечно не ліберальний демократ, він просто іншого типу російський націоналіст. Хоча, звичайно, як партнер на переговорах він був би кращим, ніж нинішнє керівництво,

– наголосив Павел.

Також Петр Павел критикував росіян, які втікали від так званою часткової мобілізації, зауважуючи, що ця втеча не завжди означає те, що воно проти війни. Серед тих, хто виїхав з Росії, є чимало молодих людей, які вважають, що Україну нібито за щось треба карати й підтримують Путіна. Просто вони, як вважає Павел, більше бояться за своє життя і не хочуть самі воювати.