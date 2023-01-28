У другому турі за пост президента країни змагаються колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та генерал НАТО у відставці Петр Павел. І станом на 17:00 саме генерал НАТО тримає пальму першості.

До теми У Чехії триває другий тур виборів президента: сайти атакували російські хакери

Перемагає Петр Павел

За Петра Павела до того ж проголосували у більшості регіонів Чехії. Натомість більшість голосів за Андрея Бабіша віддали лише у трьох округах держави.



Голосування у Чехії / Скриншот Novinky

Цікаво, що на пресконференції прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала уже привітав Петра Павла із перемогою на президентських виборах.

Яку позицію мають кандидати щодо України

Українцям цікаві вибори у країнах-партнерах, зокрема, й тому, що важливе розуміння подальшої підтримки нашої держави. Так, відомо, що Петр Павел рішуче виступив за подальшу військову допомогу Україні проти вторгнення Росії. Натомість ж Бабіш мав тісні зв’язки з угорським президентом Віктором Орбаном, який відомий скандальними заявами щодо України.

Також Бабіш побоюється, що війна в Україні може поширитися на Центральну Європу, а тому говорить про "посередництво" у переговорах між Росією та Україною.