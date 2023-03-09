Обратите внимание Президент Чехии пришел на концерт ТНМК с чаем в стаканчике: видео под "Файне місто Тернопіль"
Туда Петр Павел с супругой прибыл лимузином. Присягу президент произнес из памяти, а когда завершил, получил бурные аплодисменты. Также традиционно раздался 21 орудийный залп. Также в зале раздался гимн Чехии.
Петр Павел подчеркнул, что стремится вернуть руководству страны достоинство, уважение, порядочность, а также другие ценности. Чехия уже многократно показала, на что способна. В частности, успешно председательствовала в Совете ЕС.
Будем проявлять активность и переносим это и на другие сферы. К примеру, в НАТО или ООН. Не будем ждать, пока великие государства придумают решение. Где написано, что самые умные и способные – всегда самые,
– подчеркнул президент Чехии.
Петр Павел – официально президент Чехии: смотрите видео
Президент и первая леди Чехии / AP
Павел имеет четкую проукраинскую позицию
- Петр Павел известен своей четкой проукраинской позицией. Он отмечал, что Европа должна сделать гораздо больше, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свою свободу.
- Кроме того, Павел подчеркивал, что Украина должна быть в НАТО.