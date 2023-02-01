Ответ на этот вопрос новый президент Чехии дал в интервью. По его словам, наше государство заслужило членство в НАТО.

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Украина заслуживает стать членом НАТО

В своем первом интервью после победы на выборах новый чешский президент Петр Павел заявил, что Украина морально и практически готова стать частью НАТО после завершения войны.

Украинская армия будет, пожалуй, опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран,

– подчеркнул Павел.

Отдельно новоизбранный президент Чехии подчеркнул, что Украина заслуживает членства в Альянсе.

Также Петр Павел отметил, что вопрос окончания войны сейчас полностью в руках России, ведь для этого необходимо решение Путина о выводе войск.

Украина подала заявку на членство в НАТО

На фоне российских псевдореферендумов с объявлением аннексии 4 украинских областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской) на заседании СНБО было принято решение о подаче Украиной заявки на членство в НАТО. 30 сентября 2022 Украина официально подала такую заявку.

Значительная часть членов Альянса поддерживают вступление Украины, однако уже неоднократно звучало то, что для вступления необходимо минимум 1, но важное условие – война должна закончиться. Причина проста – НАТО не желает принимать воюющую страну, ведь на нее также распространится статья 5 о коллективной защите.

Поэтому все больше политиков говорят о том, что Украина станет членом НАТО после завершения войны, особенно учитывая, что украинская армия будет едва ли не самой опытной в мире.