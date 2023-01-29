Следует заметить, что 28 января обнародовали окончательные результаты второго тура выборов президента Чехии. Согласно им, Петр Павел получил 58,32% голосов против 41,67% своего конкурента Андрея Бабиша.

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Что известно о звонке Павела Зеленскому

Избранный президент Чехии Петр Павел проведет в воскресенье, 29 января, телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, чешский лидер предложит Владимиру Зеленскому посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Предварительно известно, что словацкая лидерка также положительно воспринимает эту возможность. Хотя вероятная дата визита пока неизвестна.

Что известно о вероятном визите Павела в Украину