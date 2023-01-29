Варто зауважити, що 28 січня оприлюднили остаточні результати другого туру виборів президента Чехії. Згідно з ними, Петр Павел отримав 58,32% голосів проти 41,67% свого конкурента Андрія Бабіша.
Зауважте Генерал НАТО, головний ліберал та проукраїнський політик: що відомо про нового президента Чехії
Що відомо про дзвінок Павела Зеленському
Обраний президент Чехії Петр Павел проведе у неділю, 29 січня, телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським,
– мовиться в повідомленні.
За даними ЗМІ, чеський лідер запропонує Володимиру Зеленському відвідати Україну разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
Попередньо відомо, що словацька лідерка також позитивно сприймає цю можливість. Хоч ймовірна дата візиту поки що невідома.
Що відомо про ймовірний візит Павела в Україну
- 29 січня ЗМІ почали писати, що новообраний президент Чехії Петр Павел разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну. Вони також мають зустрітися з Володимиром Зеленським.
- Відомо, що Зузана Чапутова бачилась з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі та привітала таку ідею.
- Варто зауважити, що Володимир Зеленський 28 січня привітав Петра Павела перемогою на виборах президента в Чехії. Він зазначив, що цінує підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії.
- Ба більше, президент України запевнив, що буде радий тісній та особистій співпраці. За словами українського лідера мовиться про роботу на благо народів України та Чехії в інтересах об'єднаної Європи.