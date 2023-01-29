За інформацією ЗМІ, Петр Павел має зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському 29 січня.

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Що відомо про ймовірний візит

Зазначають, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит до України.

Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.

Вибори у Чехії: що відомо про нового президента

За результатами другого туру президентських виборів у Чехії перемогу здобув 61-річний відставний генерал НАТО Петр Павел. У політиці він відносно нове обличчя, адже до 2018 року займався військовою кар'єрою.

Він обійшов колишнього прем'єра Андрія Бабіша.

За офіційними результатами голосування відставний генерал НАТО Перт Павел отримав 58,32% або 3,36 мільйона голосів. Суперник новообраного президента Андрій Бабіш отримав 41,67% або ж 2,4 мільйона голосів.

Петр Павел рішуче виступив за подальшу військову допомогу Україні проти вторгнення Росії. Натомість ж Бабіш мав тісні зв’язки з угорським президентом Віктором Орбаном, який відомий скандальними заявами щодо України.

Також Бабіш побоюється, що війна в Україні може поширитися на Центральну Європу, а тому говорить про "посередництво" у переговорах між Росією та Україною.

Зверніть увагу! 24 Канал зібрав актуальну інформацію про нового президента Чехії.