Відповідь на це питання новий президент Чехії дав під час інтерв'ю. За його словами, наша держава заслужила на членство в НАТО.
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Україна заслуговує стати членом НАТО
У своєму першому інтерв'ю після перемоги на виборах новий чеський президент Петр Павел заявив, що Україна морально і практично готова до того, аби стати частиною НАТО після завершення війни.
Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн,
– наголосив Павел.
Окремо новообраний президент Чехії наголосив, що Україна заслуговує на членство в Альянсі.
Також Петр Павел відзначив, що питання закінчення війни зараз повністю в руках Росії, адже для цього необхідне рішення Путіна про виведення військ.
Україна подала заявку на членство в НАТО
На тлі російських псевдореферендумів з оголошенням анексії 4 українських областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької) на засіданні РНБО було ухвалене рішення про подання Україною заявки на членство в НАТО. 30 вересня 2022 року Україна офіційно подала таку заявку.
Значна частина членів Альянсу підтримують вступ України, однак вже неодноразово звучало те, що для вступу необхідна щонайменше 1, але важлива умова – війна повинна закінчитися. Причина проста – НАТО не бажає приймати воюючу країну, адже ж на неї так само пошириться стаття 5 про колективний захист.
Тому все більше політиків говорять про те, що Україна стане членом НАТО після завершення війни, особливо з огляду на те, що українська армія буде чи не найдосвідченіша у світі.