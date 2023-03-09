Зверніть увагу Президент Чехії прийшов на концерт ТНМК з чаєм у стаканчику: відео під "Файне мiсто Тернопiль"
Туди Петр Павел з дружиною прибув лімузином. Присягу президент виголосив з пам'яті, а коли завершив, отримав бурхливі оплески. Також традиційно пролунав 21 гарматний залп. Також у залі пролунав гімн Чехії.
Петр Павел наголосив, що прагне повернути керівництву країни гідність, повагу, порядність, а також – інші цінності. Чехія вже багато разів показала, на що здатна. Зокрема, успішно головувала у Раді ЄС.
Проявляймо активність і переносімо це і на інші сфери. Наприклад, у НАТО чи ООН. Не чекатимемо, поки великі держави придумають рішення. Де написано, що найрозумніші і найбільш здатні – завжди найбільші,
– наголосив президент Чехії.
Петр Павел – офіційно президент Чехії: дивіться відео
Президент та перша леді Чехії / AP
Павел має чітку проукраїнську позицію
- Петр Павел відомий своєю чіткою проукраїнською позицією. Він наголошував, що Європа має зробити набагато більше, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свою свободу.
- Окрім того, Павел наголошував, що Україна має бути у НАТО.