Павел зазначив, що це "проста ціна" за війну Росії проти України. Він також наголосив, що заходи безпеки щодо росіян на час війни мають бути більш виваженими.

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Павел наголосив, що співчуває росіянам, які виїхали зі своєї батьківщини й наразі постають перед труднощами через рішення Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Попри це, він зауважив, що безпекові заходи до росіян у воєнний час мають бути суворішими, ніж у мирний

Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну,

– зазначив очільник Чехії.

Він також підкреслив, що мовиться про нагляд спеціальних служб країн Заходу.

Згодом журналісти звернулися до офісу Павела за поясненням щодо того, як саме має виглядати ці заходи безпеки. У відомстві пояснили, що мовиться про режим спостереження, який був у США щодо японців після початку Другої світової війни.

Зверніть увагу! Коли США та Японія розпочали війну у 1941 році американський президент Франклін Рузвельт заснував табори, куди ув’язнювали людей японського походження, у тому числі громадян США. Таким чином безпекові заходи торкнулися більш ніж 120 тисяч людей, більшість з яких мала американське громадянство.

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