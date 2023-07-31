Мужчина начал бросать яйца прямо на глазах полицейских – его задержали сразу. Журналист также повредил фасад здания.

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Посольство "получило на орехи"

Мужчиной, забросавшим яйцами посольство России в Таллинне, оказался бывший российский журналист Аркадий Бабченко. Полиция уже открыла против него дело.

Сегодня (30 июля – 24 Канал) после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него возбуждено дело,

– говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Остальные подробности дела пока не сообщали. Задержанный опубликовал в Twitter сначала фото с полицейской машины, а уже потом и видео самого инцидента.

Бабченко забросал посольство России яйцами: смотрите видео

Аркадий Бабченко был журналистом и военным корреспондентом, однако покинул Россию в 2017 году. В июле 2020 года Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов, в апреле 2023 года Бабченко был признан "иноагентом".

Любопытно! Бабченко известен инсценировкой собственной смерти. В 2018 году стало известно об убийстве российского журналиста в Киеве. Впоследствии мужчина "воскрес" на брифинге СБУ. Оказалось, что российские спецслужбы заказали убийство Аркадия Бабченко, однако потенциальный убийца сообщил об этом в СБУ. Инсценировали смерть Бабченко для получения дополнительной информации.

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