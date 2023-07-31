Чоловік почав кидати яйця прямо на очах у поліцейських – його затримали одразу. Журналіст також пошкодив фасад будівлі.

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Посольство "отримало на горіхи"

Чоловіком, що закидав яйцями посольство Росії у Таллінні, виявився колишній російський журналіста Аркадій Бабченко. Поліція вже відкрила проти нього справу.

Сьогодні (30 липня – 24 Канал) після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу,

– йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

Інші подробиці справи поки не повідомляли. Затриманий же опублікував в Twitter спочатку фото з поліцейської машини, а вже потім і відео самого інциденту.

Бабченко закидав посольство Росії яйцями: дивіться відео

Аркадій Бабченко був журналістом та військовим кореспондентом, проте залишив Росію у 2017 році. У липні 2020 року Росфінмоніторинг включив його до списку терористів та екстремістів, у квітні 2023 року Бабченка визнали "іноагентом".

Цікаво! Бабченко відомий інсценуванням власної смерті. У 2018 році стало відомо про вбивство російського журналіста в Києві. Згодом чоловік "воскрес" на брифінгу СБУ. Виявилося, що російські спецслужби замовили вбивство Аркадія Бабченка, проте потенційний вбивця повідомив про це в СБУ. Інсценували смерть Бабченка для отримання додаткової інформації.

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