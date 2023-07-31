Чоловік почав кидати яйця прямо на очах у поліцейських – його затримали одразу. Журналіст також пошкодив фасад будівлі.
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Посольство "отримало на горіхи"
Чоловіком, що закидав яйцями посольство Росії у Таллінні, виявився колишній російський журналіста Аркадій Бабченко. Поліція вже відкрила проти нього справу.
Сьогодні (30 липня – 24 Канал) після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу,
– йдеться у повідомленні пресслужби поліції.
Інші подробиці справи поки не повідомляли. Затриманий же опублікував в Twitter спочатку фото з поліцейської машини, а вже потім і відео самого інциденту.
Бабченко закидав посольство Росії яйцями: дивіться відео
Аркадій Бабченко був журналістом та військовим кореспондентом, проте залишив Росію у 2017 році. У липні 2020 року Росфінмоніторинг включив його до списку терористів та екстремістів, у квітні 2023 року Бабченка визнали "іноагентом".
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