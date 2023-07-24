Про це 24 Каналу розповів боєць легіону "Свобода Росії" з позивним "Апостол". Його надихає подвиг українського народу, який вже роками відчайдушно бореться за своє майбутнє проти російського агресора. А найвища цінність для нього – ліберально-демократичний світ.

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Як "Апостол" потрапив на війну в Україні

Упродовж 2021 року "Апостол" мав за собою кілька кримінальних справ в Росії через допомогу в організації мітингів. Силовики неодноразово здійснювали рейди до нього в квартиру, а сам чоловік перебував на обліку як "політичний екстреміст".

Судячи з процесів, які відбувалися в Росії, "Апостол" розумів, що у найближчі 3 роки може розпочатися війна проти України. Чоловік не думав, що все станеться настільки швидко. Але свій вибір він тоді вже зробив.

Не думав, що так рано все станеться. Але я вже усвідомлював, що поїду з Росії, вступлю в інтернаціональний легіон та буду боротися зі зброєю в руках. 24 лютого я почав збирати речі,

– розповів доброволець.

Він не мав права покидати місце проживання та загалом Москву без відома силовиків. Тому операції з виїзду з Росії тривала близько 2 тижнів. На початку березня "Апостол" доїхав до Пскова, а там 9 годин добирався лісом до Естонії.

У нього були сподівання, що естонці пропустять його до посольства України, аби доєднатися до інтернаціонального легіону. Однак натомість чоловіка посадили в тюрму на 4 місяці. Це абсолютно логічний крок, адже раніше він проходив службу в російській армії у військах спеціального призначення.

Це була така тюрма порівняно легкого режиму. Тоді побачив виступ Зеленського, де той сказав, що кожен може приєднатися до боротьби. Знайшов сайт, де була інструкція, як потрапити до інтернаціонального легіону. Відправив листи у всіх можливі інстанції, але ніхто не відповів. Потім, вже як вийшов з тюрми, поїхав у ці інстанції. Але мені всюди казали, що в моєму випадку приєднатися неможливо,

– зазначив "Апостол".

Зрештою увесь процес приєднання до інтернаціонального легіону тривав близько 5 – 6 місяців. Будь-який легіонер перед тим, як потрапити до підрозділу, проходить тривалу та багатоетапну перевірку, під час якої неможливо приховати факти зі своєї біографії.

Він визнає, що військові з інших підрозділів проявляли певну недовіру на початку взаємодії під час бойових операцій. Однак в ході роботи люди перестали сприймати його як росіянина і побачили в ньому побратима.

Усю історію добровольця "Апостола" дивіться на ютубі 24 Каналу

Росія захворіла на дуже тяжку хворобу

Як наголосив "Апостол", більшість його оточення в Росії пішло за двома шляхами. Вони або стали ворогами для нього, або ж зайняли нейтральну позицію та спробували взагалі абстрагуватися від війни.

Російський народ вже досить давно захворів на надзвичайно тяжку хворобу – фашизм. Він проник на всі рівні життя: від телеканалів – до сімей.

У цьому випадку дещо дивно дивитися на так звану ліберальну російську опозицію за кордоном, яка наївно сподівається, що захопить владу після падіння Путіна.

Ні. Путін не на пустому місці з'явився. Підґрунтя для таких процесів – саме суспільство. Щось одне тут не допоможе. Потрібен комплекс заходів. Насамперед це буде сила. Росіяни визнають поки що лише її. Один психіатр вивів теорію щодо надлому особистості. Коли в людини через падіння стається надлом, і вона йде на шлях виправлення. Має статися надлом всередині російського суспільства. І вони зараз несуться на величезній швидкості, щоб зламатися,

– розповів "Апостол".

Коли це станеться, важливо, щоб були люди, які захистять суспільство від всяких золотових, бастрикіних та кадировів. Вони тільки розраховують на те, щоб утримати владу. І тут у цьому випадку допоможуть добровольці зі "Свободи Росії". Але шлях до виправлення буде тривалим.

Ситуація в Росії: коротко